Heße will ut sien Amt rut

Hamborgs Erzbischop Stefan Heße will torüchtreden. He wull nu geern vun’n Paapst, dat de em ut siene Opgaven rutlaten deit. Heße tütt dormit de Konsequenz ut dat, wat bi dat Kölner Gootachten to all de Missbruuk-Fäll bi rutsuert is. Dorbinnen steiht, dat Heße sik ölven Mal nich an siene Plichten holen hett, de he egens harr. He is tomals to de Tiet Personaalchef in dat Kölner Erzbistum ween.

