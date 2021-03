Stand: 17.03.2021 10:15 Uhr Wedder allens op Null torügg?

In Hamborg steekt sik wedder mehr Lüüd mit dat Corona-Virus an. Dorüm richt sik de Senaat dorop in, dat he dat, wat middewiel moeglich un apen is, wedder torügg nimmt un op Null sett. Plaant is man, dat Scholen un Kinnergordens apen blievt, ok wenn sik an een Dag mehr as hunnert Minschen op hunnertdusend rekend, nee ansteken doot. Doröver rut schüllt de toseggten Sprüttentermine bet Ennen vun’n Märzmaand inholen warden, ofschoons dat Middel vun Astra-Zeneca stoppt worden is. Üm un bi twintigdusend Minschen kriegt in düsse Tiet de annern Sprütten vun Biontech un Moderna. / Stand: 17.03.21 Klock 09:30

