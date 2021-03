Stand: 12.03.2021 09:30 Uhr Impfen bi de Dokters

In Hamborg warrt af Maandag ok in üm un bi dörtig Praxen vun Dokters, de för bestimmte Krankheiten tostännig sünd, gegen Corona impft. Dat hett de Böverste vun de Verenigung vun’e Kassendokters güstern Avend in dat Hamborg Journal bi’n NDR in’t Fernsehen seggt. Krebs-, Lungen- un Dialysepatienten warrt denn direktemang vun jümehr Praxis inlaadt. Dat dat dor nu gauer losgahn kann as dacht betto, dat liggt an en ne’en Raatslag bi’t Impfen: So laat se sik denn nu tokünftig twüschen de eerste un de twete Sprütt mehr Tiet. Dordörch steiht denn kortfristig ok mehr Impfstoff praat.

// Stand: 12.03.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.03.2021 | 09:30 Uhr