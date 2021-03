Stand: 12.03.2021 09:30 Uhr Tarifverhanneln

In Hamborg dreiht sik dat vundaag bi de Mitarbeiders vun de Gebäudereinigungsfirma Tereg üm jümehr Gehalt, denn mit de Warkschop Verdi warrt de Tarife nee verhannelt. Hebben wüllt se eens föfftig mehr pro Stünn, dormit denn tokünftig ok all üm un bi dusend Mitarbeiders den Hamborger Mindestlohn vun twölf Euro kriegt. In den Tarifstriet vun’e Metall- un Elektroindustrie sünd vundaag bavento ok noch Warnstreiks plaant – blangen anner bi Airbus un bi de Firma Still in Billbrook.

// Stand: 12.03.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.03.2021 | 09:30 Uhr