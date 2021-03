Stand: 11.03.2021 09:30 Uhr Arbeitsunfall in’n Haven

In den Hamborger Haven is vunnacht een vun de Arbeiders böös an‘t Lief to Schaden kamen. Op dat Flach vun de HHLA an’n Ballinkai is en Mann ut fief Meter Höögde daalfullen. Sien Been hebbt teemlich wat afkregen un de Mann müss na’t Krankenhuus bröcht warrn. Woso dat to den Unfall kamen is, dat is noch nich kloor. / Stand: 11.03.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.03.2021 | 09:30 Uhr