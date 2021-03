Stand: 10.03.2021 09:30 Uhr Firmen töövt op Novemberhülp

In Hamborg is jümmer noch nich all de Coronahülp vun'n November utbetahlt. Finanzsenater Andreas Dressel sä, dat leeg an Problemen mit Software vun'n Bund. De Tiet, de dorbi verlustig gahn is, kunn nich mehr ophoolt warrn. De Stadt harr nu man die mehrsten Andrääg bearbeidt. NDR 90,3 hett rutkregen, dat veel Ünnernehmens jümehr Hülpsgeller al utgeven hefft – un dat alleen för de wiederlopen Kösten. | Stand 10.3.2021 Kl. 9:30

