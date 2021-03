Stand: 10.03.2021 09:30 Uhr Bedrug bi Coronahülp

Ok bi'n Bund flutscht dat nich so mit de Coronahülp. Vun't Weertschopsministerium heet dat, dat graad deelwies nix mehr överwiest warrt. Dat leeg doran, dat dat Lüüd geev, de sik Hülpsgeld toschoostert harrn. De Staatsafkootschop kickt sik dat all an. Wo hooch de Schaden is, is noch nich rut. | Stand 10.3.2021 Kl. 9:30

