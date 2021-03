Stand: 10.03.2021 09:30 Uhr Digitaliseren vun Scholen

In Hamborg warrt de Scholen wieder digitalisert. Schoolsenater Ties Rabe sä, middewiel geev dat in fiefunnegentig Perzent vun de Scholen W-LAN. Vör en Johr weren dat noch achtteihn Perzent. Dorto geev dat nu meist in all Klassen Digitaaltofeln. Betahlt hett de Stadt dat ok mit Geld ut'n Digitaalpakt vun'n Bund. Hamborg hett al goot veertig Perzent vun sien Andeel utgeven. | Stand 10.3.2021 Kl. 9:30

