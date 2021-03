Stand: 09.03.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

Wenn de Sneeregen hüüt Middag dör is, denn blievt aver de Wulken un lockert blots selten mal op – bi bet to söss Graad. Nu sünd dat in Neegamm null Graad. Morgen geiht dat fründlich los, denn kaamt dor mehr un mehr Wulken un an’n Avend ok Regen un frischen Wind, mit bet to acht Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.03.2021 | 09:30 Uhr