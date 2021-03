Stand: 05.03.2021 09:30 Uhr Brand in Niendörp

Bi en Füer in Niendörp is een Keerl op Leven un Dood swoor bi to Schaden kamen. De Sössunföfftig-Jöhrige is an’n Avend mit Brandwunnen na’t Krankenhuus henkamen. Dat Füer weer in sien Wahnung in’n Wagrierweg utbraken – woso is noch unkloor. Annere Wahnungen in dat Mehrparteienhuus hebbt dor dörch den Brand nix vun afkregen.

// Stand: 05.03.2021, Kl. 9:30

