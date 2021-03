Stand: 04.03.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Corona-Tallen sünd in Düütschland jümmer noch hooch. Vundaag mellt dat Robert-Koch-Institut üm un bi twölfdusend Neeinfekschonen. Dat sünd meist jüst so veel as vör een Week. Kickt een op den Dag güstern, denn stiggt de Inzidenzweert lütt beten an un liggt nu bi veerunsösstig Komma söven. // Stand 04.03.2021, Kl. 9:30

