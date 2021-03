Stand: 03.03.2021 09:30 Uhr Bunnsregeren plaant Lobbyregister

De Grote Koalitschoon will en Lobbyregister inrichten. Interessen-Vertreders, de Kontakt mit Afornten hebbt, mööt sik dor in Tokunft indregen. Un se mööt künnig maken, wokeen jüm betahlt un den Opdrag geven hett. So schall beter ruttokennen ween, wokeen versöcht, de Politik to stüern. Tostännig för de Datei is de Bunnsdag. Un jeedeen schall de List ankieken könen. Wokeen sik nich in dat Register indregen laten deit, de mutt mit en Straafgeld reken. / Stand: 03.03.2021, Klock 9:30

