Stand: 02.03.2021 09:30 Uhr Streiks in Hamborg

Bi drei Hamborger Ünnernehmens hett de Warkschop IG Metall vundaag to Warnstreiks opropen. In veer Runnen is al verhannelt worrn, man de Warkschop un de Arbeitgevers ut de Metall- un Elektroindustrie sünd nich övereen kamen. To Middernacht is nu de Fredensplicht aflopen. Achterher hefft de Arbeiters in de Nachtschicht bi Airbus al allens stahn laten. Ok bi Hydro Aluminium in Finkwarder un bi'n Gavelstaaplerboer Still in Billbrook geev dat al in de Nacht de eersten Streiks. | Stand 2.3.2021 Kl. 9:30

