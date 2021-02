Stand: 26.02.2021 09:30 Uhr Impfpass in’e EU

De Europä‘sche Union drifft de Arbeit vöran, wat en Corona-Impfpass angeiht, den se denn alltohoop bruken doot. Dat System, wo se denn all mitmaakt, dat schall denn to rechten Tiet to de Sommersaison to’n Insatz kamen. Bunnskanzlersche Angela Merkel seggt, dat dat denn aver nich vun alleen heet, dat een denn in’e Tokunft man blots reisen kann, wenn een gegen Corona impft is un dormit denn ok den Impf-Utwies vun’e EU hett. // Stand: 26.02.2021, Kl. 9:30

