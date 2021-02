Stand: 23.02.2021 09:30 Uhr Impen vun Pädogogen

Schoolmeesters an Grund- un Födderscholen un ok dat Personal in de Kinnergoorns schüllt fröher impt warrn. Dorop hefft sik de Gesundheitsministers ut Bunn un Länner enigt. För de bummelig süsstigdusend Lüüd, de in Hamborg an Scholen un Kitas arbeid, schall dat in'n März man noch nich so wiet ween, so heet dat vun de Sozialbehöörd. Denn in de Impgrupp Twee töövt al üm un bi tweehunnertdusend Minschen in Hamborg. | Stand 23.2.2021 Kl. 9:30

