Stand: 23.02.2021 09:30 Uhr Töven op Gratis-Snelltests

Corona-Snelltests för ümsünst un för all warrt dat nu doch nich to'n eersten März geven. Dat Hauptstadtstudio vun de ARD hett rutfunnen, dat dat woll noch duert. Op to veel Fragen geev dat noch keen Antwoord. Mehrere Bunnslänner harrn den Plaan vun Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn bekrittelt. Bund un Länner hefft sik vörnahmen, in de tokamen Week noch mal över de Gratis-Snelltests to snacken. | Stand 23.2.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.02.2021 | 09:30 Uhr