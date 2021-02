Stand: 19.02.2021 09:30 Uhr Wo hen mit den Havenslick?

De Havenverwalten HPA rüümt in, dat dat bi dat Devermaken vun’e Elv gröttere Maleschen gifft. Dat is ut en internet Poppier ruttolesen, dat NDR 90,3 vörliggt. Dorna to uurdelen sammelt sik woll to veel Slick un Sediment in’n Haven an. Hamborg kickt sik totiets na mehre Mööglichkeiten üm, wo de Havenslick tokünftig henkamen kann.

// Stand: 19.02.2021, Kl. 9:30

