Stand: 15.02.2021 10:15 Uhr Füer in Hoorn

In’n Stadtdeel Hoorn is een Keerl bi en Füer in en Wahnung levensgefiehrlich an’n Lief to Schaden kamen. Füerwehrlüüd hebbt den dreeunsößtigjöhrigen verleden Nacht half twee ut sien Wahnung in’t Eerst Geschoß vun een Hochhuus in de Dannerallee ruthalt. Woso dat to brennen anfungen hett, weet wi noch nich. / Stand: 15.02.21 Klock 09:30

