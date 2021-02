Stand: 12.02.2021 09:30 Uhr Keen Extrawust för Hamborg

In Hamborg schall dat, wat de Corona-Süük angeiht, eerstmal keen Extrawust geven – dat blifft bi de strengen Regeln so as nu. Bides Neddersassen de Blomenladens un Sleswig-Holsteen de Gordencenters open maken deit, blifft dat in Hamborg as enzig Utnahm, de se maakt, bi de Putzbüdels. Ok wenn de Inzidenzweert seker ünner fiefundörtig liggt, will Hamborgs Eerste Börgermeester nich, dat sik dat nu vun sülvst versteiht, dat een bi de Oplagen nagifft.

// Stand: 12.02.2021, Kl. 9:30

