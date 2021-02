Stand: 11.02.2021 09:30 Uhr Füer in Seniorenwahnanlaag

In en Seniorenwahnanlaag in Langenhorn hett dat brennt. Anfungen to brennen hett dat woll in de Köök vun en Wahnung, weer vun de Füerwehr to hören. De Fro, de dor wahnt, un en Naver sünd vörsichtshalver na’t Krankenhuus henbröcht worrn. Negen anner Lüüd ut de Wahnanlaag müssen eerstmal ut jümehr Wahnungen rut. / Stand: 11.02.2021, Klock 9:30

