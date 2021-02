Stand: 10.02.2021 09:30 Uhr Lüüd ahn Ünnerdack in’n Winter

De Soziaalutschuss hett güstern in de Börgerschop doröver snackt, woans Lüüd ahn Ünnerdack bi düsse Küll an’n besten ünnerbröcht warrt. Soziaalverbänn sünd för Hotels – ok wieldat se dor an’n besten vör Infekschonen schützt sünd. Man in Gemeenschop-Ünnerbringens kann een sik beter üm de Lüüd kümmern, meent de Böverste vun’t Winternootprogramm. Dat sall ok noch na März open blieven. // Stand: 10.02.2021, Kl. 9:30

