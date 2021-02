Stand: 09.02.2021 09:30 Uhr Kontrollen wegen Homeoffice

Ünnernehmen mööt dat mööglich maken, dat Mitarbeiders vun to Huus arbeiden köönt. Düsse Corona-Vörgaav ut Berlin, de warrt ok kontrolleert. Dat Hamborger Amt för Arbeidsschutz hett dütt Johr al sövenhunnert Bedrieven in Hamborg nipp un nau ankeken. Man nich de Stadt Hamborg sülvst as Arbeitgever. Dat hett de Senaat antert op en Anfraag vun de CDU-Frakschoon. Dat de Behöörden sülvt meist gor nich kontrolleert worrn sünd, dat bekrittelt de CDU ornlich. //Stand 09.02.2021 Kl. 9:30

