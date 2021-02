Stand: 09.02.2021 09:30 Uhr S-Bahn kümmt rechtiediger

De Hamborger S-Bahnen, de sünd in’t verleden Johr mehr to rechte Tiet kamen. Jümehr Teel hett de S-Bahn aver nich ganz schafft. So kömen söös Komma een Perzent vun de Töög mehr as dree Minuten to laat, null Komma een Prozentpunkte mehr as se sik vörnahmen harrn. Dat schall in’t tokamen Johr noch beter warrn: Ünner annern wüllt se Weichen un Tüün nee maken, so dat de Lüüd mehr so lich op de Gleisen gahn köönt. // Stand 09.02.2021 Kl. 9:30

