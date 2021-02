Stand: 05.02.2021 09:30 Uhr Personaalgedanken bi’n HSV

Bi’n HSV, dor denkt se över na, Katja Kraus torüchtohalen. De vörmalige Footballspelersche is fröher al in’n Vörstand vun’n HSV ween. Kraus is föfftig Johr oolt un hett acht Johr lang an’e Siet vun Bernd Hoffman arbeidt un gellt as Marketing-Fachfro. Na den HSV kunn se nu aver woll man blots henkamen för den Fall, wo Präsident Marcell Jansen gahn schull.

// Stand: 05.02.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.02.2021 | 09:30 Uhr