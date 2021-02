Stand: 03.02.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg is vundaag mit masse Wulken, Snee un Sneeregen nich so richtig komodig. Ji mööt ok opassen, dat kann fix glatt warrn. De Temperaturen schafft nich mehr as veer Graad. Opstunns meet wi in Looksteed noch null Graad.

Un morgen? Dor hebbt wi den sülvigen Kraam nochmal. // Stand: 03.02.2021, Kl. 9:30

