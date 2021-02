Stand: 01.02.2021 09:30 Uhr Beraden över gaueret Impfen

Dat Impfen gegen Corona, dat sleept sik so vör sik hen. Dorüm wüllt vundaag de Bunnsregeern, de Länner un de Herstellers vun Impfstoff Raat slaan doröver, woans dat beter gahn kann. De Hamborger Eerste Börgermeester Peter Tschentscher, de will nipp un nau weten, mit wo veel Impfstoff to reken is. De düütsche Gesundheitsminister Jens Spahn hett aver al seggt, een schull sik vun den Impfgipfel nich to veel verspreken. // Stand: 01.02., Klock 09:30

