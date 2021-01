Stand: 28.01.2021 09:30 Uhr Ne’e Oplagen för’t Flegen

De ne’en Formen vun dat Corona-Virus breed sik mehr un mehr ut. De Bunnsregeren will dat Flegen nu woll teemlich inengen. Bild-Zeitung un Spiegel schrievt, dat de ne’en Regeln al vun tokamen Week af an gellen kunnen. Plaant is woll, dat keen Flegers ut Portugal, Grootbritannien, Brasilien oder Süüdafrika mehr in Düütschland lannen dörvt. / Stand: 28.01.2021, Klock 9:30

