Stand: 27.01.2021 09:30 Uhr Impfshuttle in Hamborg

In Hamborg künnt Minschen, de nich mobil sünd, vun vundaag an mit en Shuttle na't Corona-Impfzentrum föhren. Dorto gifft dat en Hotline. Wenn man en Impftermin hett, kann man dor anropen un mutt blots seggen, wat los is: Wo goot man noch op de Been is; wo veel Hülp een bruukt. So kann de Transport denn op en Person anpasst warrn – un de Stadt betahlt. | Stand 27.1.2021 Kl. 9:30

