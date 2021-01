Stand: 27.01.2021 09:30 Uhr Hülpsgeld ankünnigt

Hamborg will de Corona-Novemberhülp in de tokomen drei Weken utbetahlen. So sä dat Finanzsenater Andreas Dressel bi NDR 90,3. Firmen harrn de Stadt in de verleden Weken bannig bekrittelt. Mehr as ölvendusend Bedrieven harrn Andrääg op Hülp stellt, so Dressel. Dat de so lang töven müssen, dordör weer Vertrauen verlustig gahn. Schuld harr man de Bund. Hamborg harr eerst vör twee Weken en Software kregen, mit de de Stadt de Andrääg ok afarbeiden kunn. | Stand 27.1.2021 Kl. 9:30

