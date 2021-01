Stand: 26.01.2021 09:30 Uhr Kritteln an AstraZeneca

Noch is de Corona-Impfstoff vun den Pharmakunzern AstraZeneca in de EU nich tolaten, dor sünd se al an’t Kritteln. Wat poor Medien berichten doot, kunn een dat Middel eerstmal blots jüngere Minschen sprütten. Wat dat heet, wirkt dat Medikament blots bi ünner teihn Perzent vun de Minschen, de över 65 Johr oolt sünd. De Kunzern will vun de Vörhollen nix weten. De EU will bet Freedag de Daten to dat Middel sehn. Körtens eerst hebbt künnig maakt, dat AstraZeneca de EU düütlich weniger Impfstoff levern kann, as de dat mal toseggt hebbt. // Stand 26.01.2021, Kl. 9:30

