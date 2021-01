Stand: 25.01.2021 09:30 Uhr De Corona-Laag in Hamborg

Fiefhunnert Lüüd, de bi Airbus arbeiden doot, sünd in Quarantään. Bi den Flegerhersteller is dat Corona-Virus ümgahn, un bi eenuntwintig Mitarbeiders is de Test positiv utgahn. Un bi de Hamborger Kitas, dor fangt dat vundaag an mit de so nöömte "erweiterte Notbetreuung". De Öllern schüllt jem ehr Kinner wegen de Corona-Laag blots denn na de Kita henbringen, wenn dat gor nich anners geiht. // Stand: 25.01., Klock 09:30

