Stand: 21.01.2021 09:30 Uhr Ne'e US-Präsident in't Amt

Joe Biden hett dorto opropen, dat all Lüüd tohoopholen un sik verdregen schüllt, as he sien Amt as Präsident vun de Vereenigten Staten vun Amerika övernahmen hett. De achtunsöventig-Jöhrige hett sien Amtseed güstern in en Fierstünn vör dat US-Kapitol afleggt. Kamala Harris hett den Eed as eerste Viezpräsidentin vun’t Land afleggt. Achteran hett Biden foorts in Gang sett, dat de USA wedder trüch in’t Pariser Klimaafkamen geiht. / Stand: 21.01.2021, Klock 9:30

