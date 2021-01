Stand: 19.01.2021 09:30 Uhr Strengere Corona-Regeln?

Mag ween, dat dat in Düütschland nu noch strenger warrt mit de Corona-Regeln. Se snackt doröver, wat de Minschen FFP2 Masken in Bus un Bahn drägen schüllt, nachts nich mehr vör de Döör döörvt un mehr vun to Huus arbeiden schüllt. An‘n Avend harrn sik uns Bunnskanzlersch Angela Merkel un de Lännerchefs över de aktuelle Situatschoon vun wegen de Infektschonen kunnig maakt. Fachlüüd un Virologen, de hebbt al vör dat Bund-Länner-Drapen seggt, de Regeln mööt strenger warrn. //Stand 19.01.2021 Kl. 9:30

