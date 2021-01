Stand: 19.01.2021 09:30 Uhr HSV wedder vörn

Nadem de HSV mit fief to null düütlich un locker gegen Osnabrüüch wunnen hett, is he weeder an de Spitz vun de Tabell in de twete Bunnsliga. För de Hamborger weer dat de höchste Sieg siet mehr as söven Johr. In de Tabell liggt de HSV mit een Punkt vör Bochum vörn. // Stand 19.01.2021 Kl. 9:30

