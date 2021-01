Stand: 18.01.2021 00:00 Uhr Nawalny fastnahmen

De russische Oppositschonspolitiker Alexej Nawalny is gliek na sien Ankamen in Moskau in Arrest nahmen worrn. Dat hett internatschonal för Kritik sorgt. To'n Bispeel de Präsident vun'n Europäischen Raat, Charles Michel, föddert, Nawalny schull gau wedder freekamen. De Justiz in Russland nöhm as Grund för'n Arrest, dat Nawalny Oplagen to'n Bewähren kregen un sik nich doran hoolt harr. Em schall nu de Perzess maakt warrn: An'n negenuntwintigsten Januar geiht't los. Bet dorhen mutt Nawalny in U-Haft sitten. | Stand 18.1.2021 Kl. 9:30

