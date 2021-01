Stand: 13.01.2021 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi hebbt un beholt vundag mastige Wulken, blots af un an plinst de Sünn mal dörch, un de Regen-, Snee- un Graupelschuer warrt na’n Nahmeddag hen noch mehr; eerst an’n Avend warrt dat dröger. De Temperatur kladdert bet veer Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool twee Graad. De Wind is middeldull bet fix mit störmsche Böen ut West bet Nuurdwest ünnerwegens. Un so geiht dat wieder: morgen mehr Wulken as Sünn, man mehrstendeels dröög bi bet to dree Graad noch. / Stand: 13.01.21 Klock 09:30

