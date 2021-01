Stand: 11.01.2021 09:30 Uhr Noch keen Impftermine för UKE-Personaal

An't UKE kann vundaag das Krankenhuuspersonaal nich gegen Corona impft warrn, so as dat egens plaant weer. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat de Termine al afmaakt weern un dat se de nu kortfristig afseggt hebbt. De fast toseggte Impfstoff för de Klinik is nich ankamen. Dat UKE is suer op de Soziaalbehöörd un hett all Mitarbeiders informeert. De Soziaalbehöörd seggt, se harr keen Schuld an dat Malöör. // Stand: 11.01., Klock 09:30

