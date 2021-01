Stand: 07.01.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln in Hamborg

In Hamborg gellt al vun morgen an wedder strengere Corona-Regeln. Denn dröff sik blots noch een Huushoolt mit een wieder Person tosamen drapen: Kinner tellt nu ok mit. De Kitas blifft man apen, se dröfft de Randtieten enger maken un se sünd nu bidragsfree. An de Hamborger Scholen schall dat ok in't ne'e Johr mit digitalen Ünnerricht ut de Distanz wiedergahn. | Stand 07.01.2021 Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.01.2021 | 09:30 Uhr