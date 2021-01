Stand: 06.01.2021 09:30 Uhr Bo vun de U5

De U5 schall ja in Hamborg boot warrt. Un dor bruukt se en Deel vun de Alster to. In’n Verkehrsutschuss vun de Börgerschop hett de gröne Verkehrssenater Anjes Tjarks verkloort, dat se üm un bi een Teihntel vun de Binnenalster för en Tiet lang dröögleggen mööt. Dat is nödig, üm de Statschoon Junfernstieg to boen. In goot föffteihn Johr schall de U5 denn vun Bramfeld bet hen na de Volkspark-Arenen fohren. / Stand: 01.06.2021, Klock 9:30

