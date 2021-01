Stand: 05.01.2021 10:15 Uhr Topdrepen to den Lockdown

Bunnskanzlersch Angela Merkel un de Baaslüüd vun de Länners beradt sik vundag över den Lockdown. Vele Ministerpresedenten sünd dorför, dat de scharpen Schranken wegen Corona, bet Ennen vun’n Januarmaand bestahn blievt. Ok de Eerst Börgermster vun Hamborg Peter Tschentscher meent, dat is noch to fröh, üm vun de Schranken wat wegtonehmen. / Stand: 05.01.21 Klock 09:30

