Stand: 30.12.2020 09:30 Uhr Impfen in Hamborg

Vundaag kriegt poor Krankenhüüs in Hamborg eerste Dosen vun den Corona-Impfstoff. Mit dorbi sünd ok dat UKE un de Asklepios-Klinik Barmbeek. Un denn hebbt se noch künnig maakt, dat se dat Impfzentrum in de Messehallen an'n föfften Januaar in Bedriev nehmt. Mit all to veel Minschen reekt se to'n Anfang nich. De Impfstoff is noch knapp. // Stand 30.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.12.2020 | 09:30 Uhr