Stand: 29.12.2020 09:30 Uhr Warrt weniger boot as plaant weer

Wat dat Boen vun ne'e Wahnungen in Hamborg angeiht, dor sünd in düt Johr veel weniger genehmigt worrn as vörher. De Tahl is üm sowat bi twintig Perzent rünnergahn. Utgerekent in dejenigen Ecken, wo düchtig veel boot warrt, in de Haven-City un in Mitte-Altna, dor sünd se nich mal half an de afmaakten Tahlen för ne'e Bo-Projekten rankamen. Dor achter steken deit ünner annern, dat vele Grundstücken to düer sünd. Un jümmer mehr Anwahners hebbt klaagt gegen dat Boen vun ne'e Hüüs. // Stand: 29.12., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.12.2020 | 09:30 Uhr