Stand: 29.12.2020 09:30 Uhr De aktuellen Corona-Tahlen

De Tahl an ne’e Corona-Infekschonen in Düütschland, de liggt ünner de Tahlen ut de vörigen Weken. Dat Robert-Koch-Institut hett künnig maakt, dat bi jem siet güstern knapp twölfdusendnegenhunnert ne'e Fäll mellt worrn sünd. Dat sünd düütlich weniger as an de glieken Daag vun de verleden dree Weken. Un an Corona-Dode hett dat achthunnerttweeunföfftig geven. // Stand: 29.12., Klock 09:30

