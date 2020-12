Stand: 24.12.2020 09:30 Uhr HSV Hamborg is Tabellenföhrer

De Handball Spoortvereen Hamborg blifft in de Twete Bunnsliga op Erfolgskurs. De Mannschop hett vör leere Räng in de Spoorthall Dessau mit en negenuntwintig to sövenuntwintig na Bett schickt. De HSV Hamborg hett nu söven Mal achter'nanner wunnen un steiht dormit nu an de Spitz vun de Tabell. An'n tweten Wiehnachtsdag steiht de nächste Partie an. - In Eisenach.// Stand: 24.12.2020, Kl. 9:30

