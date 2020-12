Stand: 24.12.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wiehnachtswedder för uns in Hamborg bringt uns vundaag Sneeflocken ahn Enn, de hebbt sik blots as Regendruppen verkleedt. Opstunns meet wi noch dree Graad in Langenhoorn. Veel mehr warrt dat vundaag ok nich mehr, hööchstens veer Graad. Un to’n Nameddag hen, dor hollt dat Pladdern denn ok mal op.

Morgen köönt wi uns den Wiehnachtsbraden wedder aflopen bi Sünnschien satt un twee Graad// Stand: 24.12.2020, Kl. 9:30

