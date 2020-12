Stand: 21.12.2020 09:30 Uhr Intensivstatschonen warrt vuller

Op de Hamborger Intensivstatschonen gifft dat wieldess ümmer mehr Covid-19 Patschenten. Middewiel liegt de Corona-Kranken dor in mehr as in eenhunnert Betten. Jeedeen twete Patschent mutt beatent warrn. Wat NDR 90, 3 weet, is mit negen Kliniken afmaakt worrn, dat plaanbare OPs, verschaven warrt, üm de Betten för Corona-Fäll freetoholen. //Stand 21.12.2020 Kl. 9:30

