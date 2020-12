Stand: 18.12.2020 09:30 Uhr Hickhack üm Sternbrüch

En ne’e Vörslag schall den Striet över de Sternbrüch in Altna ut’e Welt bringen. Den Vörslag hebbt se güstern in’n Verkehrsutschuss op’n Disch leggt. Blangen de Rundbogenbrüch ut Stahl schall dor en Neebo för Musikclubs henkamen. Betahl warrt de mit Geld vun’e Stadt. Dree Fachlüüd hebbt de Brüch aver liekers as „Monster“ betekent, dat de Sternschanze vun’e Optik her daalhaut.

// Stand: 18.12.2020, Kl. 9:30

