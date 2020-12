Stand: 17.12.2020 09:30 Uhr Börgerschop över Corona

Corona – dat weer ok güstern wedder en Thema in de Hamborgsche Börgerschop. Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher hett de Minschen in Hamborg nochmal opropen, dat se de Corona-Regeln eernst nehmt. De Oppositschoon krittel an de Schoolpolitik vun den Senaat. De CDU smitt Schoolsenater Ties Rabe vör, he is in de Pandemie vullkamen överfordert. De Linke seggt, de Schoolsenater döcht mal gor nix. Un de AfD fraagt, wat en Lockdown överhaupt nödig deit. // Stand 17.12.2020, Kl. 9:30

