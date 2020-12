Stand: 09.12.2020 00:00 Uhr Daalslag för Trump

US-Präsident Donald Trump is nu ok vör den Böversten Gerichtshoff nich dörkamen. He harr ja versöcht, dorgegen antogahn, dat Joe Biden bi de Wahl wunnen hett. Man de Supreme Court in Washington hett sien Andrag trüchwiest. Dat güng üm de Breefwahl-Stimmen in den Bunnsstaat Pennsylvania. Trump sien Afkaten wüllt liekers op juristischen Weg wieder gegen dat angahn, wat bi de Wahl rutsuert is. / Stand: 09.12.2020, Klock 9:30

