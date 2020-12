Stand: 08.12.2020 10:15 Uhr Ne’e Tahlen vun’t RKI

Un so seht de Coronatahlen hüüt morgen ut: Dat Robert-Koch-Institut vermellt mehr as veerteihndusend Minschen, de sik nee ansteken hebbt. Dat sünd bald fiefhunnert mehr as Dingsdag verleden Week. Ünnerdeß fangt Grootbritannien vundag mit dat Impfen an. Op de hele Welt is dat dat eerste Land, wat de Coronasprütten vun dat düütsche Ünnernehmen Biontech insetten deit. / Stand: 08.12.20 Klock 09:30

